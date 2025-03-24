Женщина родила в поезде Иркутск — Северобайкальск

В Иркутской области женщина родила ребенка в поезде. Об этом сообщает Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД).
11 марта в поезде № 381, следовавшем из Иркутска в Северобайкальск, у беременной женщины начались роды. Ситуация была критической: до ближайшей станции Залари оставалось примерно 20 минут пути.
Поездная бригада оперативно вызвала скорую помощь через машиниста. Служебное купе было переоборудовано в импровизированный «роддом», где приготовили простыни и теплую воду.
Начальник поезда Оксана Калинина находилась рядом с роженицей на протяжении всего процесса. Ее уверенные и профессиональные действия помогли ребенку благополучно появиться на свет.
На станции Залари молодую мать с новорожденным сыном передали бригаде скорой помощи. Экипажу удалось успешно справиться с экстренной ситуацией, проявив знания и навыки оказания первой помощи.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области планируется запуск поезда здоровья.