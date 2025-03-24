В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 24 марта

Во многих районах и в Минске синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра, порывы могут составлять 15−20 м/с. Ожидаются дожди, а утром по северу страны возможен мокрый снег, сообщает Белгидромет.
Минск. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Гомель. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Гродно. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.