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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 24 марта

В понедельник, 24 марта, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 71% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Смартпресс

Во многих районах и в Минске синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра, порывы могут составлять 15−20 м/с. Ожидаются дожди, а утром по северу страны возможен мокрый снег, сообщает Белгидромет.

Минск. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Гомель. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Гродно. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер южный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.