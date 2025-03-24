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Пять троллейбусных маршрутов Крыма меняют расписание движения

Об этом сообщает Минтранс Крыма. Изменения вносятся для улучшения транспортной доступности.

Источник: НИА Красноярск

Новое расписание движения начало действовать с 22 марта.

Расписание изменилось у маршрутов:

— Троллейбусный маршрут пригородного сообщения № 51 «Симферополь — Алушта»;

— г. Симферополь, троллейбусный маршрут № 21 «Симферополь — Перевальное»;

— г. Ялта, троллейбусный маршрут № 1 «Троллейбусная станция — ул. Красноармейская»;

— г. Ялта, троллейбусный маршрут № 3 «Троллейбусная станция — Массандра — Красноармейская»;

— г. Ялта, троллейбусный маршрут № 41 «Троллейбусная станция — Краснокаменка».

В случае возникновения вопросов по обслуживанию маршрутов ГУП РК «Крымтроллейбус» Вы можете обратиться по номеру телефона горячей линии предприятия: 8 (800) 777−54−33 (звонки на номер горячей линии принимаются c 06:00 до 22:00).