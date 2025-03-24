Пять троллейбусных маршрутов Крыма меняют расписание движения

Новое расписание движения начало действовать с 22 марта.
Расписание изменилось у маршрутов:
— Троллейбусный маршрут пригородного сообщения № 51 «Симферополь — Алушта»;
— г. Симферополь, троллейбусный маршрут № 21 «Симферополь — Перевальное»;
— г. Ялта, троллейбусный маршрут № 1 «Троллейбусная станция — ул. Красноармейская»;
— г. Ялта, троллейбусный маршрут № 3 «Троллейбусная станция — Массандра — Красноармейская»;
— г. Ялта, троллейбусный маршрут № 41 «Троллейбусная станция — Краснокаменка».
В случае возникновения вопросов по обслуживанию маршрутов ГУП РК «Крымтроллейбус» Вы можете обратиться по номеру телефона горячей линии предприятия: