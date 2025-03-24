Пять троллейбусных маршрутов Крыма меняют расписание движения

В случае возникновения вопросов по обслуживанию маршрутов ГУП РК «Крымтроллейбус» Вы можете обратиться по номеру телефона горячей линии предприятия: 8 (800) 777−54−33 (звонки на номер горячей линии принимаются c 06:00 до 22:00).