Определён соперник новосибирской «Сибири» в первом матче в плей-офф КХЛ

Вечером 23 марта завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, и теперь сформированы пары соперников на первый раунд плей-офф. Хоккейный клуб «Сибирь» будет сражаться с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Первые две встречи пройдут в Уфе 27 и 29 марта. Затем игры состоятся в Новосибирске. Третья и четвёртая игры состоятся 31 марта и 2 апреля. Этот раунд плей-офф пройдёт в формате до четырёх побед, и команда, успешно преодолевшая этот этап, выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.
«Салават Юлаев» завершил регулярный сезон на втором месте в Восточной конференции, заработав 93 очка в 68 матчах. В то время как «Сибирь» финишировала на седьмой позиции с 69 очками.