Определён соперник новосибирской «Сибири» в первом матче в плей-офф КХЛ

Первые две встречи пройдут в Уфе 27 и 29 марта. Затем игры состоятся в Новосибирске. Третья и четвёртая игры состоятся 31 марта и 2 апреля. Этот раунд плей-офф пройдёт в формате до четырёх побед, и команда, успешно преодолевшая этот этап, выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.