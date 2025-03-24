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Жители Камчатки попали в снежный апокалипсис. Видео

Мощный снегопад, вызванный циклоном, обрушился на Петропавловск-Камчатский, создав сугробы высотой в человеческий рост. За последние сутки в городе выпало более 60% от месячной нормы осадков. В результате движение общественного транспорта ограничили и была приостановлена работа учебных заведений, от детских садов до университетов. Об этом сообщили журналисты.

На Камчатке из-за высоких сугробов парализовало движение общественного транспорта (архивное фото).

Мощный снегопад, вызванный циклоном, обрушился на Петропавловск-Камчатский, создав сугробы высотой в человеческий рост. За последние сутки в городе выпало более 60% от месячной нормы осадков. В результате движение общественного транспорта ограничили и была приостановлена работа учебных заведений, от детских садов до университетов. Об этом сообщили журналисты.

«Мощный циклон завалил снегом улицы Петропавловска-Камчатского 24 марта. Существенно ухудшилась ситуация с общественным транспортом, его движение ограничили», — передает Life.

Также отмечается, что все авиарейсы были отменены, планируемые концерты и спортивные события были перенесены, а местные власти перешли на режим удаленной работы.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев отметил, что выпавший снег оказался мокрым и тяжелым, что значительно затрудняет работу снегоочистительной техники. Кроме того, в связи с неблагоприятным прогнозом в горных районах города до 27 марта сохраняется высокая опасность схода лавин. Власти призывают жителей города ограничить поездки на транспорте.