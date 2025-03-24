Жители Камчатки попали в снежный апокалипсис. Видео

Мощный снегопад, вызванный циклоном, обрушился на Петропавловск-Камчатский, создав сугробы высотой в человеческий рост. За последние сутки в городе выпало более 60% от месячной нормы осадков. В результате движение общественного транспорта ограничили и была приостановлена работа учебных заведений, от детских садов до университетов. Об этом сообщили журналисты.