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Завершились поиски 39-летнего мужчины в черных штанах, пропавшего в Новосибирске

Его нашли живым.

Источник: Соцсети

В Новосибирске завершились поиски 39-летнего Андрея Первухина. Мужчину нашли живым. Об этом рассказали волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» Новосибирской области. Ранее сообщалось, что новосибирец в черных штанах ушел из дома 20 марта и исчез.

— Найден, жив, — рассказали волонтеры в сообщении, опубликованной в группе отряда.

Они поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.

При каких обстоятельствах новосибирца нашли, волонтеры не уточнили.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в селе Ярково исчез 50-летний мужчина, обритый наголо.