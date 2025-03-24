Завершились поиски 39-летнего мужчины в черных штанах, пропавшего в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски 39-летнего Андрея Первухина. Мужчину нашли живым. Об этом рассказали волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» Новосибирской области. Ранее сообщалось, что новосибирец в черных штанах ушел из дома 20 марта и исчез.