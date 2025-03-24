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В Башкирии прогнозируют потепление до +11°

Существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 71% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

В начале новой недели в Башкирии по ночам сохранится минусовая температура, днем столбик термометра будет подниматься выше нуля градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается, сообщают синоптики Башгидромета.

В понедельник, 24 марта, температура воздуха днем составит +4,+9°.

Во вторник, 25 марта, характер погоды не изменится. Ночью столбик термометра опустится до −3,-8°, днем поднимется до +4,+9°.

В среду, 25 марта, ночью ожидается до +1,-4°, на юго-востоке будет до −9°, днем потеплеет до +6,+11°.