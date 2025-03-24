В Башкирии прогнозируют потепление до +11°

В начале новой недели в Башкирии по ночам сохранится минусовая температура, днем столбик термометра будет подниматься выше нуля градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается, сообщают синоптики Башгидромета.
В понедельник, 24 марта, температура воздуха днем составит +4,+9°.
Во вторник, 25 марта, характер погоды не изменится. Ночью столбик термометра опустится до −3,-8°, днем поднимется до +4,+9°.
В среду, 25 марта, ночью ожидается до +1,-4°, на юго-востоке будет до −9°, днем потеплеет до +6,+11°.