После ночной метели в Омске скопились жуткие пробки и ДТП

Утро понедельника, 24 марта 2025 года, наступившее после ночной метели и похолодания, началось в Омске с жутких, по мнению автора, пробок. В городе наблюдаются грязь, сырые дороги, плотные заторы, а также несколько дорожно-транспортных происшествий. Загруженность дорог, по данным сервиса Яндекс Пробки, оценивается в 8 баллов.