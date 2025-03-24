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После ночной метели в Омске скопились жуткие пробки и ДТП

Утро понедельника, 24 марта 2025 года, наступившее после ночной метели и похолодания, началось в Омске с жутких, по мнению автора, пробок. В городе наблюдаются грязь, сырые дороги, плотные заторы, а также несколько дорожно-транспортных происшествий. Загруженность дорог, по данным сервиса Яндекс Пробки, оценивается в 8 баллов.

Источник: SuperOmsk.ru

На момент публикации самыми загруженными оказались улица Конева и метромост в сторону центра, Ленинградский мост в сторону центра; улицы Лукашевича, Заозерная и проспект Мира в сторону центра; проспект Королева и Красноярский тракт (здесь зафиксировано два ДТП); улицы Герцена, Орджоникидзе, Кемеровская, Думская, проспект Маркса, Масленникова, Хабаровская, Блусевич, Лизы Чайкиной и некоторые другие.

Что касается аварий, судя по карте ресурса, помимо Красноярского тракта, они, в частности, наблюдаются на Заозерной перед мостом 60 лет ВЛКСМ и на 25-й Северной.