После ночной метели в Омске скопились жуткие пробки и ДТП

На момент публикации самыми загруженными оказались улица Конева и метромост в сторону центра, Ленинградский мост в сторону центра; улицы Лукашевича, Заозерная и проспект Мира в сторону центра; проспект Королева и Красноярский тракт (здесь зафиксировано два ДТП); улицы Герцена, Орджоникидзе, Кемеровская, Думская, проспект Маркса, Масленникова, Хабаровская, Блусевич, Лизы Чайкиной и некоторые другие.
Что касается аварий, судя по карте ресурса, помимо Красноярского тракта, они, в частности, наблюдаются на Заозерной перед мостом 60 лет ВЛКСМ и на 25-й Северной.