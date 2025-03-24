В Перми пройдёт кастинг 16-го сезона конкурса красоты «Мисс Офис»

Кастинг 16-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис» пройдёт в Перми 12 апреля.
Принять участие в нём приглашают сотрудниц местных компаний и управляющих собственным бизнесом девушек в возрасте от 20 до 35 лет. Участие в конкурсе бесплатное. Организаторы обещают победительнице три миллиона рублей, титул «Мисс Офис — 2025» и рекламный контракт с тремя российскими брендами. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на официальном сайте конкурса. Уточняется, что семейное положение участниц не имеет значения.
Помимо основного приза, участницы смогут побороться за почетные звания и призы: путешествия, новейшие гаджеты, ювелирные украшения, фирменная одежда и косметика, сертификаты на обучение и многое другое. Кастинг-тур по городам России пройдёт с марта по август. 26 кастингов пройдут в формате очного режима, а для зарубежных участниц и для конкурсанток, чьих городов не оказалось в списке, предусмотрены онлайн-кастинги. Участницы также смогут побороться за почётные звания и призы: путешествия, новейшие гаджеты, ювелирные украшения, фирменная одежда и косметика, сертификаты на обучение и многое другое.
На конкурсе оцениваются не только внешние данные участниц, но и их профессиональные навыки, интеллект, а также способность эффектно представить себя и свою компанию. На кастинге претенденткам нужно будет выступить с визиткой и показать творческий номер. Затем жюри определяет список девушек, которые получат шанс выступить в полуфинале. Финальное шоу, на котором назовут имя девушки, выигравшей главный приз, пройдёт в Москве.
В 2024 году на конкурс поступило более 30 тысяч заявок, а онлайн-трансляцию финала прошлого сезона посмотрели более 12 млн человек. Главный приз тогда достался Александре Эпштейн из Архангельска, которая является руководителем клуба чир спорта ARCTIC TEAM.
«Участие в “Мисс Офис” — это творческая реализация, новые знакомства по всему миру, работа с профессионалами и шанс воплотить мечту благодаря внушительному призовому фонду!» — делится впечатлениями победительница конкурса.