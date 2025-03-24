В Перми пройдёт кастинг 16-го сезона конкурса красоты «Мисс Офис»

Помимо основного приза, участницы смогут побороться за почетные звания и призы: путешествия, новейшие гаджеты, ювелирные украшения, фирменная одежда и косметика, сертификаты на обучение и многое другое. Кастинг-тур по городам России пройдёт с марта по август. 26 кастингов пройдут в формате очного режима, а для зарубежных участниц и для конкурсанток, чьих городов не оказалось в списке, предусмотрены онлайн-кастинги. Участницы также смогут побороться за почётные звания и призы: путешествия, новейшие гаджеты, ювелирные украшения, фирменная одежда и косметика, сертификаты на обучение и многое другое.