В Приморье взорвали ледовые заторы на реках Большая Уссурка и Арсеньевка

Военные инженеры в Приморском крае провели взрывные работы для ликвидации ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка, сообщили представители Восточного военного округа (ВВО).
«Силами двух групп сапёров-подрывников было осуществлено 25 подрывов льда», — отметили представители войскового объединения.
Уточняется, что для проведения указанных работ инженеры использовали более тонны взрывчатых веществ. Толщина льда в местах, где были произведены подрывы, варьировалась от 30 см до 1,1 метра.
Ликвидация ледовых заторов позволит не допустить подтопления жилых домов, которые расположены в пойме реки. Кроме того, это поможет обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, в том числе возле мостов.
Рабочая группа, которая действует в региональном центре управления ВВО, круглосуточно отслеживает паводковую ситуацию.
Напомним, 20 марта глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов проинформировал, что система гидротехнических сооружений на основных реках России готова к пропуску половодья. Он добавил, что в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, где приход высокой воды ожидается позже, все предварительные работы будут завершены к 1 мая.