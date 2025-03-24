В Приморье взорвали ледовые заторы на реках Большая Уссурка и Арсеньевка

Напомним, 20 марта глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов проинформировал, что система гидротехнических сооружений на основных реках России готова к пропуску половодья. Он добавил, что в Арктической зоне и на Дальнем Востоке, где приход высокой воды ожидается позже, все предварительные работы будут завершены к 1 мая.