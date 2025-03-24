МТС: каждый 700 звонок в России является мошенническим

Согласно данным сервиса МТС «Защитник», количество мошеннических звонков в России значительно возросло. Если в конце 2024 года один из тысячи звонков был мошенническим, то сейчас эта доля увеличилась до одного из семисот. Об этом пишут РИА Новости.