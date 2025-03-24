МТС: каждый 700 звонок в России является мошенническим

Согласно данным сервиса МТС «Защитник», количество мошеннических звонков в России значительно возросло. Если в конце 2024 года один из тысячи звонков был мошенническим, то сейчас эта доля увеличилась до одного из семисот. Об этом пишут РИА Новости.
«К примеру, в ноябре-декабре прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок», — рассказали в компании.
Чаще всего жертвами мошенников становятся жители крупных городов с населением свыше миллиона человек. Москва занимает первое место, на нее приходится 24% всех таких звонков. В топ-5 также вошли Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).
Аналитики отмечают, что самой распространенной схемой мошенничества в начале года стало предложение «инвестиционных проектов» с обещанием дополнительного дохода — на это приходится 25% всех случаев.
Ранее KP.RU писал о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты перевыпускают SIM-карты умерших россиян и снимают с них деньги.