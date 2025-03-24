Какие профессии будут востребованы к 2030 году: прогноз Минтруда

Если судить по уровню жизни, то сейчас наиболее востребованными специалистами можно назвать экспертов в области IT. Однако через 5 лет всё будет уже иначе. На кого учиться или переучиваться, ответит статистика кадровой потребности от Министерства труда России, пишет РБК.
К 2029 году станут нужными профессионалы отрасли по оказанию персональных услуг. Помимо них, ожидаемо, нишу займет обрабатывающее производство. Кроме того, станут востребованными эксперты в области гостиничного бизнеса, общепита, науки и здравоохранения.
Спрос упадет на работников торговли. Не так востребованы будут и сотрудники государственного управления. Кадровый спрос также пойдет на понижение в областях сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта.
Зарплаты в России, между тем, потихоньку растут. Жители Северной столицы, например, получают в среднем 108 тысяч в месяц. Это на 13,8% больше, чем годом ранее.