Какие профессии будут востребованы к 2030 году: прогноз Минтруда

Если судить по уровню жизни, то сейчас наиболее востребованными специалистами можно назвать экспертов в области IT. Однако через 5 лет всё будет уже иначе. На кого учиться или переучиваться, ответит статистика кадровой потребности от Министерства труда России, пишет РБК.