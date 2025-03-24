С 21 апреля большегрузам запретят ездить по красноярским дорогам

В этом году ограничения продлятся с 21 апреля по 20 мая. Кроме того, запрет будет действовать и летом: с 1 июня по 31 августа по городским дорогам с асфальтовым покрытием грузовики не смогут проезжать, если температура воздуха будет подниматься выше 32 градусов.
Все ограничения будут распространяться на большегрузы, которые с грузом или без груза двигаются по городским дорогам с превышением временно установленных допустимых нагрузок на каждую ось: при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны.
Если автомобиль не попадает в категорию исключений, установленных постановлением краевого правительства, то его владельцам придется выбирать другие пути для проезда или получить специальное разрешение в электронном виде.
При этом даже при наличии разрешения во время жаркой погоды летом большегрузам можно будет передвигаться по асфальтовым дорогам города только в определенное время — с 22:00 до 6:00, когда риск повреждения дороги снижается, уточняет пресс-служба мэрии.
На территории города на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Также будут работать передвижные посты весового контроля.