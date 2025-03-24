С 21 апреля большегрузам запретят ездить по красноярским дорогам

В этом году ограничения продлятся с 21 апреля по 20 мая. Кроме того, запрет будет действовать и летом: с 1 июня по 31 августа по городским дорогам с асфальтовым покрытием грузовики не смогут проезжать, если температура воздуха будет подниматься выше 32 градусов.