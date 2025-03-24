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С 21 апреля большегрузам запретят ездить по красноярским дорогам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограничения для тяжелых автомобилей вводятся на период весенней распутицы, когда оттаивает почва и в грунте начинается движение подземных вод. Это приводит к снижению несущей способности некоторых участков дорог. Дополнительная нагрузка может привести к разрушению покрытий и других элементов дорог.

Источник: НИА Красноярск

В этом году ограничения продлятся с 21 апреля по 20 мая. Кроме того, запрет будет действовать и летом: с 1 июня по 31 августа по городским дорогам с асфальтовым покрытием грузовики не смогут проезжать, если температура воздуха будет подниматься выше 32 градусов.

Все ограничения будут распространяться на большегрузы, которые с грузом или без груза двигаются по городским дорогам с превышением временно установленных допустимых нагрузок на каждую ось: при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны.

Если автомобиль не попадает в категорию исключений, установленных постановлением краевого правительства, то его владельцам придется выбирать другие пути для проезда или получить специальное разрешение в электронном виде.

При этом даже при наличии разрешения во время жаркой погоды летом большегрузам можно будет передвигаться по асфальтовым дорогам города только в определенное время — с 22:00 до 6:00, когда риск повреждения дороги снижается, уточняет пресс-служба мэрии.

​На территории города на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Также будут работать передвижные посты весового контроля.