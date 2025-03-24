Какие специалисты будут особенно востребованы в 2029 году

«К 2029 году наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение», — передает РБК содержание прогноза. Там добавили, что ожидается значительное снижение спроса на специалистов в таких областях, как торговля, государственное управление, электроснабжение, аграрный сектор, недвижимость, культура и спорт, а также в финансовом и страховом деле.