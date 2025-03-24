Командир «крылатой пехоты» в одиночку разбил колонну ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий в одиночку разбил колонну Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.
О подвиге командира расчёта реактивной системы залпового огня «Град» костромских десантников рассказал боец с позывным Механик. Он подчеркнул, что его командир получил звание Героя Российской Федерации.
«Командир у нас хороший. Командир с нами работает — Герой России. “Героя России” дали ему в 2022 году, разбил колонну неприятеля. Работал он один», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Град».
В Минобороны РФ подчеркнули, что расчёты РСЗО «Град» костромской «крылатой пехоты» выполняют боевые задачи на часовоярском участке.
Их работу поддерживают подразделения БПЛА артиллеристов-десантников.
Ранее сообщалось, что боец с позывным Препод в одиночку ликвидировал два блиндажа с личным составом Вооружённых сил Украины у Работино в Запорожской области.