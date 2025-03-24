Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир «крылатой пехоты» в одиночку разбил колонну ВСУ в ДНР

Военнослужащий получил звание Героя Российской Федерации.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий в одиночку разбил колонну Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике.

О подвиге командира расчёта реактивной системы залпового огня «Град» костромских десантников рассказал боец с позывным Механик. Он подчеркнул, что его командир получил звание Героя Российской Федерации.

«Командир у нас хороший. Командир с нами работает — Герой России. “Героя России” дали ему в 2022 году, разбил колонну неприятеля. Работал он один», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Град».

В Минобороны РФ подчеркнули, что расчёты РСЗО «Град» костромской «крылатой пехоты» выполняют боевые задачи на часовоярском участке.

Их работу поддерживают подразделения БПЛА артиллеристов-десантников.

Ранее сообщалось, что боец с позывным Препод в одиночку ликвидировал два блиндажа с личным составом Вооружённых сил Украины у Работино в Запорожской области.