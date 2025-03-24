МТС: мошенники стали чаще звонить жителям России

Россиянам стало поступать больше входящих вызовов от мошенников. С начала 2025 года на такие вызовы приходится каждый семисотый звонок, хотя несколько месяцев ранее каждый тысячный вызов был мошенническим. Статистикой поделились специалисты сервиса МТС «Защитник».