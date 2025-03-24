МТС: мошенники стали чаще звонить жителям России

В конце 2024 года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок.
Россиянам стало поступать больше входящих вызовов от мошенников. С начала 2025 года на такие вызовы приходится каждый семисотый звонок, хотя несколько месяцев ранее каждый тысячный вызов был мошенническим. Статистикой поделились специалисты сервиса МТС «Защитник».
«Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим», — рассказали в сервисе. Об этом пишут РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМошенники дотронулись до звезд: как злоумышленники обманывают россиян всех возрастов и статусов.
Как правило, злоумышленники звонят жителям крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Чаще всего россиянам рассказывали о якобы хорошем способе получить дополнительный доход через «инвестиционные проекты».
Недавно жертвой мошенников стал стендап-комик Андрей Бебуришвили. После того, как ему позвонил лжесотрудник ФСБ, артист потерял более пяти миллионов рублей.