Россиянам рассказали, как получить девять дней отдыха на майские праздники

Гаврилов подчеркнул законность данного подхода к продлению каникул. Он также напомнил, что работодатели обязаны утвердить график отпусков не позднее чем за две недели до начала Нового года. Поэтому, если отпуск запланирован заранее, работодатель не имеет права отказать в его предоставлении.