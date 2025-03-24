Суд признал законным взыскание 26 миллионов рублей с родственников Киреева

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московский городской суд признал законным решение об обращении в доход государства имущества — квартир, парковочных мест и 26 миллионов рублей, взысканных солидарно с родственников бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева, сообщили РИА Новости в инстанции.
«Судебное постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сказали в суде.
Столичный суд в июле прошлого года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход Российской Федерации недвижимое имущество, а также взыскал солидарно с родственников Киреева в пользу РФ 26, 212 миллиона рублей как эквивалентную стоимость двух ранее проданных квартир.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места.
Из документов следует, что Генпрокуратура выявила нарушения Киреевым установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. «Поступив на службу в Следственный комитет Российской Федерации, Киреев решил использовать полномочия вопреки законным интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников, близких», — говорится в документах.
Уточняется, что Киреев с 2016 по 2022 год оформлял на отца и мать объекты недвижимости, а именно квартиры и машино-места. Кроме того, в документах указано, что в 2017 году Киреев приобрел на мать две квартиры, а затем продал. «Вышеуказанные объекты недвижимости, приобретенные на не декларированные доходы, Киреев продал,… чем неправомерно создал условия для необоснованного и незаконного получения дохода для себя», — указано в материалах.
Также, согласно данным ФСБ России, Федеральной налоговой службы и отделения Пенсионного фонда, родители Киреева с 1999 по 2022 год с учетом удержанного подоходного налога «получили официальный доход из всех законных источников в размере 25 617 406 рублей». В этот период Киреевы совершали расходы на покупку дорогостоящего недвижимого имущества, что, как сказано в документах, превышает их официальный совокупный совместный доход в четыре раза.
Суд пришел к выводу, что доходы ответчиков не позволяли им приобрести указанные в иске Генпрокуратуры объекты недвижимого имущества.
Кроме того, в распоряжении РИА Новости имеются судебные документы, согласно которым, наложен арест на имущество родителей Киреева. Обеспечительные меры касаются двух земельных участков, трех зданий, двух помещений и машино-мест. Срок наложения ареста на недвижимость ранее был продлен до февраля текущего года.
Как сообщал «Коммерсант», активами семьи Киреева в Генпрокуратуре заинтересовались в связи с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела управления кадров СК РФ. Издание со ссылкой на следствие уточняет, что он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые, в том числе, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за дальнейшее прекращение дела и уголовного преследования.