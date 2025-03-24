Суд признал законным взыскание 26 миллионов рублей с родственников Киреева

Уточняется, что Киреев с 2016 по 2022 год оформлял на отца и мать объекты недвижимости, а именно квартиры и машино-места. Кроме того, в документах указано, что в 2017 году Киреев приобрел на мать две квартиры, а затем продал. «Вышеуказанные объекты недвижимости, приобретенные на не декларированные доходы, Киреев продал,… чем неправомерно создал условия для необоснованного и незаконного получения дохода для себя», — указано в материалах.