Трутнев поручил обеспечить безопасность массовых мероприятий в ДФО

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока и силовым структурам крайне серьезно отнестись к вопросу обеспечения безопасности массовых мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Трутнев с участием глав регионов Дальнего Востока провел заседание совета Дальневосточного федерального округа. В повестку мероприятия, по информации пресс-службы аппарата полпредства, вошли, в том числе, вопросы подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
«В рамках празднования 80-летия Победы в округе у нас запланировано порядка 450 различных мероприятий, в том числе пять мероприятий пройдут за рубежом. Во всех регионах намечено проведение парадов Победы. Важно также обеспечить безопасность проведения массовых мероприятий. Я прошу всех губернаторов, представителей силовых структур к этому вопросу отнестись крайне серьезно», — приводятся в сообщении слова Трутнева.
Вице-премьер отметил, что приближающаяся дата особая для всей России, поскольку нет ни одной семьи, кого бы не затронула та война, а значимость Победы в Великой Отечественной войне для судьбы России трудно переоценить.
«Сейчас предпринимаются попытки фальсифицировать историю, уменьшить значимость подвига наших предков. Важная задача для нас — чтобы подрастающее поколение знало и помнило историю своей страны, своего родного региона. Главой государства этот год также объявлен Годом защитника Отечества. Сейчас наши ребята героически и самоотверженно, как и их отцы, и деды, защищают свою Родину, свои семьи», — добавил Трутнев.