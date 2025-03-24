Трутнев поручил обеспечить безопасность массовых мероприятий в ДФО

«Сейчас предпринимаются попытки фальсифицировать историю, уменьшить значимость подвига наших предков. Важная задача для нас — чтобы подрастающее поколение знало и помнило историю своей страны, своего родного региона. Главой государства этот год также объявлен Годом защитника Отечества. Сейчас наши ребята героически и самоотверженно, как и их отцы, и деды, защищают свою Родину, свои семьи», — добавил Трутнев.