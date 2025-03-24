Украинские солдаты врали о голодных бунтах в Курске

«В газетах писали, что наши (жители Казачьей Лопани — прим. URA.RU), которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи», — рассказала Алеександра в беседе с РИА Новости. Она добавила, что в изданиях также сообщалось, что эвакуированные жители якобы вынуждены стоять в очередях за продовольственными пайками и иногда происходят столкновения и драки среди населения из-за получения этих рационов.