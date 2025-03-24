Синоптик Ильин: на майские в европейской части РФ ожидается до плюс 20

«Первые дни мая будут теплыми, температура будет колебаться от 15 до 20 градусов. Такая погода прогнозируется до конца первой декады, возможно временное снижение до 12 градусов тепла. В период с 10 по 15 мая можно ожидать более заметное похолодание», — рассказал он.