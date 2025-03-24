Синоптик Ильин: на майские в европейской части РФ ожидается до плюс 20

Первые дни мая в европейской части России порадуют температурой до +20 градусов, отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Первые дни мая будут теплыми, температура будет колебаться от 15 до 20 градусов. Такая погода прогнозируется до конца первой декады, возможно временное снижение до 12 градусов тепла. В период с 10 по 15 мая можно ожидать более заметное похолодание», — рассказал он.
Синоптик добавил, что период похолодания после майских праздников является традиционным. Во второй половине месяца температура начнет повышаться примерно до 20 градусов.
Ранее Ильин рассказал, что во второй половине апреля жителей европейской части России ждет похолодание.