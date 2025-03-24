Рэпер и блогер Аким Апачев извинился перед жителям Курской области и города Суджи за скандальные граффити на стенах освобожденного недавно российскими бойцами города. Видео со своим обращением он опубликовал в Telegram-канале.
«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити», — отметил Апачев.
Именно поэтому, уточнил блогер, он видел свою задачу в том, чтобы таким образом, в первую очередь, обозначить в городе присутствие российских войск.
Напомним, объясниться и извиниться Апачев решил только после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал, что блогер понесет ответственность за правонарушения, которых только на кадрах и снимках в канале артиста-скандалиста было зафиксировано три.
Кроме того, глава региона отметил, что расценивает действия Апачева как наглую провокацию и неуважительное отношение к мирным жителям Суджи в условиях трагедии.
13 марта оборонное ведомство России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных операций взяли под контроль город Суджа, а также населенные пункты Меловой и Подол.
Остававшиеся в этих населенных пунктах во время оккупации ВСУ мирные жители рассказали российским бойцам, а также следователям СК о зверствах боевиков Владимира Зеленского. Позже Следком РФ сообщил, что располагает доказательствами расстрелов мирных граждан, мародерства и поджогов жилых домов ВСУшниками на территории Суджи в Курской области.
Но особенно «прикипели» укронацисты к суджанскому магазину сети «Пятерочка», который в первые дни оккупации украинские мародеры сначала, как и полагается в ВСУ, разграбили, а потом начали записывать видео от туда, разыгрывая нелепые сценки.
Оставили на здании супермаркета в Судже боевики Зеленского и свои граффити, которые, по мнению военного корреспондента Дмитрия Стешина, и выдали истинное лицо Вооруженных сил Украины.