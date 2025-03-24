Рэпер Апачев выступил с заявлением после скандала с граффити в Судже: что он сказал

Напомним, объясниться и извиниться Апачев решил только после того, как временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал, что блогер понесет ответственность за правонарушения, которых только на кадрах и снимках в канале артиста-скандалиста было зафиксировано три.