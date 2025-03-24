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Минтранс Башкирии доложил о дорожной обстановке утром 24 марта в Уфе

Минтранс Башкирии доложил о дорожной обстановке утром 24 марта в Уфе.

Источник: Башинформ

Минтранс Башкирии доложил о дорожно-транспортной обстановке на 8 часов утра в Уфе. По данным ведомства, движение на въезд в Уфу:

— со стороны Р-240 движение плотное от ТЦ «Дачник»,

— со стороны Затона движение плотное,

— со стороны Шакши движение свободное,

— со стороны ул. Пугачева движение плотное.

Движение по основным городским магистралям:

— по улице Заки Валиди движение плотное от развязки пр. С. Юлаева до ул. Цюрупы, средняя скорость — 26,7 км/ч;

— по проспекту Салавата Юлаева движение свободное, средняя скорость — 57,6 км/ч;

— по проспекту Октября движение плотное от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева (ремонтные работы), средняя скорость — 34,9 км/ч;

— по улице Менделеева движение плотное, средняя скорость — 29,6 км/ч;

— по улице Маршала Жукова движение плотное от ул. Новожёнова до ул. Трамвайная, средняя скорость — 33,4 км/ч.