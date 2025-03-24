Сербия отказалась вступать в НАТО: власти объяснили свою позицию

Он признал, что стране непросто обеспечивать безопасность, не полагаясь на союзников. Но государство выбрало честный путь, решив не зависеть от других. Местное правительство также намерено поддерживать хорошие отношения со всеми, в первую очередь с теми, кто находится в ближайшем окружении.