Сербия отказалась вступать в НАТО: власти объяснили свою позицию

Он признал, что стране непросто обеспечивать безопасность, не полагаясь на союзников. Но государство выбрало честный путь, решив не зависеть от других. Местное правительство также намерено поддерживать хорошие отношения со всеми, в первую очередь с теми, кто находится в ближайшем окружении.
«Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета. Это значит, что мы не будем расширять свое участие в каком-либо военном блоке… Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ», — подчеркнул Александр Вулин.
Европейские лидеры, между тем, боятся выхода из НАТО Соединенных Штатов. Американский лидер Дональд Трамп непредсказуем. Он неоднократно заявлял о вероятности вывода США из альянса.