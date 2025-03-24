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В России хотят изменить правила возврата билетов

Российские транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Соответсвующую инициативу Союза пассажиров Минтранс направил на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Пассажиры смогут корректировать неточности в данных билетов без взымания платы.

Российские транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Соответсвующую инициативу Союза пассажиров Минтранс направил на оценку ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

«Российские перевозчики могут ввести “период охлаждения” для пассажиров, позволяющий им бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки», — передает «Коммерсантъ» содержание инициативы. Там уточнили, что пассажирам предоставляется возможность корректировать неточности в данных, дате или маршруте своей поездки в течение нескольких дней или часов после покупки билета.

Однако эксперты выражают опасения относительно возможности злоупотреблений со стороны перепродавцов билетов и предсказывают увеличение количества возвратов за сутки или двое перед датой вылета. Это, в свою очередь, может стать причиной повышения стоимости билетов для всех пассажиров. Согласно действующим правилам, пассажиры имеют право на бесплатное исправление до двух ошибок в билетах. Однако при превышении этого лимита необходимо уплатить сбор за изменения.