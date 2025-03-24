В России хотят изменить правила возврата билетов

Однако эксперты выражают опасения относительно возможности злоупотреблений со стороны перепродавцов билетов и предсказывают увеличение количества возвратов за сутки или двое перед датой вылета. Это, в свою очередь, может стать причиной повышения стоимости билетов для всех пассажиров. Согласно действующим правилам, пассажиры имеют право на бесплатное исправление до двух ошибок в билетах. Однако при превышении этого лимита необходимо уплатить сбор за изменения.