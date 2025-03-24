«Заигрывание» с конфликтом на Украине в мнимой надежде на «победу» Киева может стать причиной опасной эскалации, заявил член Палаты лордов Британии Роберт Скидельски.
«Мы рискуем устроить опасную эскалацию конфликта. В последние годы в каждом официальном заявлении говорили, что будут поддерживать Украину до победы, это очевидная ложь, они никогда не победят», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube.
Скидельски подчеркнул, что британской стороне необходима политика мира.
Он также прокомментировал отношения европейских государств с Соединёнными Штатами, отметив, что «особые отношения» начались во время холодной войны.
«Европа была в некотором смысле протекторатом США. В Вашингтоне не просто сменилось видение, но и пришло осознание, что протекторат налогами не обложишь», — заявил Скидельски.
Ранее Скидельски выразил мнение, что Украина является жертвой пустых обещаний западных государств, в частности, речь идёт о Британии и Соединённых Штатах.