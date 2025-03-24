В ГД рассказали, что россияне в мае могут получить девять выходных подряд

Он пояснил, что в 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, 26 и 27 апреля — суббота и воскресенье, поэтому при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав из положенного ежегодного отпуска всего три апрельских дня, передает РИА Новости.