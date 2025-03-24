В ГД рассказали, что россияне в мае могут получить девять выходных подряд

Россияне могут отдохнуть в конце апреля — начале мая девять дней подряд, если возьмут три дня отпуска, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Он пояснил, что в 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, 26 и 27 апреля — суббота и воскресенье, поэтому при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав из положенного ежегодного отпуска всего три апрельских дня, передает РИА Новости.
Гаврилов подчеркнул, что это легальный способ продлить отдых в начале мая.
Депутат добавил, что если сотрудник заранее позаботится о том, чтобы взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней.
Ранее эксперт Марина Лопатина напомнила, что в мае 2025 года россияне будут работать 18 дней и отдыхать 13 дней.