Силы ПВО России отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область

Силы ПВО отбили дроны в Аксайском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском и Мясниковском районах. Беспилотники замечены и на подлете к Ростову-на-Дону. Их удалось обезвредить. Кроме того, дроны уничтожены в Новошахтинске.