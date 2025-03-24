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Силы ПВО России отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область

Украинские боевики атаковали Ростовскую область в ночь на 24 марта.

Источник: Комсомольская правда

Территория Ростовской области подверглась налету украинских дронов в ночь на 24 мая. Военные ВСУ выпустили беспилотные летательные аппараты по ряду районов. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате вражеской атаки никто не пострадал. По словам Юрия Слюсаря, повреждений на земле тоже удалось избежать. Массированная воздушная атака успешно отражена.

Силы ПВО отбили дроны в Аксайском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском и Мясниковском районах. Беспилотники замечены и на подлете к Ростову-на-Дону. Их удалось обезвредить. Кроме того, дроны уничтожены в Новошахтинске.

Напомним, украинские боевики атаковали Ростовскую область все выходные. В связи с этим на территории региона ввели режим ЧС. В результате атак ВСУ погиб мирный житель, несколько зданий пострадали.