Иностранцы, в том числе российские и белорусские релоканты, занимающиеся в Сербии политикой, злоупотребляют гостеприимством страны и предстанут перед законом. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Республики Александр Вулин, призвав всех иностранцев не вмешиваться в протесты.
«Иностранцы, которые являются гостями в нашей стране, приезжают ли они из России, Хорватии или США, не должны вмешиваться в политику страны, в которой их приняли», — заявил Вулин.
Политик напомнил о нескольких случаях, когда Сербия лишала ВНЖ российских релокантов, участвовавших в сербской политике.
«Мы продолжим так и в дальнейшем. Каждый иностранец, который занимается политикой в нашей стране и думает, что можно злоупотреблять нашим гостеприимством, предстанет перед законом. Никто здесь не получил ВНЖ или ПМЖ, чтобы заниматься политикой», — заверил он.
Ранее Александр Вулин заявил, что масштабные протестные акции в Сербии организовали американские заговорщики против президента США Дональда Трампа, а также спецслужбы нескольких стран Евросоюза.
Кроме того, премьер-министр Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич сообщил, что обратился к России с просьбой помочь в расследовании сообщений о применении «звуковой пушки» во время протестов в Белграде.