Российским релокантам пригрозили ответственностью за участие в беспорядках в Сербии

«Мы продолжим так и в дальнейшем. Каждый иностранец, который занимается политикой в нашей стране и думает, что можно злоупотреблять нашим гостеприимством, предстанет перед законом. Никто здесь не получил ВНЖ или ПМЖ, чтобы заниматься политикой», — заверил он.