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Омских самокатчиков могут приравнять к водителям

Новые правила предлагает ввести Следственный комитет.

Источник: Om1 Омск

Следственный комитет РФ предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям автомобилей, а сами самокаты — к мопедам. Соответствующее предложение направлено в Государственную Думу. Также предлагается установить возрастной ценз для управления самокатом — не младше 16 лет.

Тем временем в Омске готовятся к новому сезону проката электросамокатов. Кикшеринговые компании планируют открыть прокат не раньше 1 апреля, при условии наступления благоприятных погодных условий. Главным препятствием является наличие наледи на дорогах.

В прошлом году в Омске работало более двух тысяч электросамокатов, и в этом году их количество может увеличиться.