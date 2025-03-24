Омских самокатчиков могут приравнять к водителям

Следственный комитет РФ предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям автомобилей, а сами самокаты — к мопедам. Соответствующее предложение направлено в Государственную Думу. Также предлагается установить возрастной ценз для управления самокатом — не младше 16 лет.
Тем временем в Омске готовятся к новому сезону проката электросамокатов. Кикшеринговые компании планируют открыть прокат не раньше 1 апреля, при условии наступления благоприятных погодных условий. Главным препятствием является наличие наледи на дорогах.
В прошлом году в Омске работало более двух тысяч электросамокатов, и в этом году их количество может увеличиться.