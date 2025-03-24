Синоптик рассказал о потеплении до плюс 20 градусов

Ожидается, что во второй половине мая температура начнет повышаться.
В начале мая температура в европейской части России может достигнуть до +20 градусов. Об этом сообщает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Первые дни мая будут теплыми, температура будет колебаться от 15 до 20 градусов. Такая погода прогнозируется до конца первой декады, возможно временное снижение до 12 градусов тепла», — рассказал Ильин в беседе с aif.ru.
Синоптик отметил, что с 10 по 15 мая прогнозируется снижение температуры. По его словам, ухудшение погодных условий после майских праздников является обычным явлением. Ожидается, что во второй половине мая температура воздуха снова начнет постепенно повышаться, достигая около +20 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рекомендовал водителям в столичном регионе воздержаться от замены зимних шин на летние в ближайшее время. По его словам, в конце марта там ожидается снегопад. Температура воздуха ночью в Москве предположительно опустится до −2−4 градусов, а по Московской области может достигнуть −5 градусов, передает «Национальная служба новостей».