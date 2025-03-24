Синоптик рассказал о потеплении до плюс 20 градусов

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рекомендовал водителям в столичном регионе воздержаться от замены зимних шин на летние в ближайшее время. По его словам, в конце марта там ожидается снегопад. Температура воздуха ночью в Москве предположительно опустится до −2−4 градусов, а по Московской области может достигнуть −5 градусов, передает «Национальная служба новостей».