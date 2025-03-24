Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: трансгендеров в ФРГ призвали быть осторожными при поездках в США

Предостережение связано с политикой Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Власти Германии, а также Дании и Финляндии попросили трансгендеров* соблюдать осторожность в планировании поездок в Соединённые Штаты, пишет Axios.

«Если в вашем паспорте указан пол X* или вы сменили пол, рекомендуется обратиться в посольство США до поездки за инструкциями о дальнейших действиях», — цитирует издание заявление властей.

В материале сказано, что предостережение связано с политикой президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп обещал, что «покончит с трансгендерным безумием»* в стране. Он подчеркнул, что в Соединённых Штатах есть два пола — мужской и женский.

В частности, Трамп объявлял, что «выдворит трансгендеров»*. Армия США уже прекратила приём трансгендеров на службу.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.