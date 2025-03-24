Axios: трансгендеров в ФРГ призвали быть осторожными при поездках в США

Власти Германии, а также Дании и Финляндии попросили трансгендеров* соблюдать осторожность в планировании поездок в Соединённые Штаты, пишет Axios.
«Если в вашем паспорте указан пол X* или вы сменили пол, рекомендуется обратиться в посольство США до поездки за инструкциями о дальнейших действиях», — цитирует издание заявление властей.
В материале сказано, что предостережение связано с политикой президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ранее Трамп обещал, что «покончит с трансгендерным безумием»* в стране. Он подчеркнул, что в Соединённых Штатах есть два пола — мужской и женский.
В частности, Трамп объявлял, что «выдворит трансгендеров»*. Армия США уже прекратила приём трансгендеров на службу.
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