Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана

По состоянию на 08:00 24 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
Актюбинская область:
— автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (г. Кандыагаш-г. Эмба).
Костанайская область:
— на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
— автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с.
кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалиста.