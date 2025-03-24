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Дороги перекрыли в нескольких областях Казахстана

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Источник: Baigenews

По состоянию на 08:00 24 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Актюбинская область:

— автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (г. Кандыагаш-г. Эмба).

Костанайская область:

— на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

— автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4−7 (с.

кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалиста.