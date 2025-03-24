В Приморье не пустили почти 30 тонн заражённого картофеля из Пакистана

В Приморье специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз почти 30 тонн картофеля из Пакистана. Причиной запрета стало выявление карантинного для ЕАЭС вредителя — картофельной моли, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Крупную партию продукта завезли в торговый порт Владивостока. При фитосанитарной проверке инспекторы отобрали образцы продукции и передали их в лабораторию Дальневосточного филиала ФГБУ «ВНИИКР». По результатам исследований в картофеле обнаружили личинку карантинного вредителя — Phthorimaea operculella (Zeller), известную как картофельная моль.
Партия общим весом 29,4 тонны не допущена к ввозу и подлежит обязательному обеззараживанию. Как уточнили в Россельхознадзоре, это первый случай обнаружения картофельной моли в импортной продукции в 2025 году.
Напомним, в марте текущего года специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили в картофеле из КНР карантинное заболевание. В результате исследования ведомством принято решение о возвращении зараженной продукции в страну-экспортёр.