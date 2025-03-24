Волгоградцам рассказали о пользе супов

Основа любого супа — бульон, который может быть мясным, рыбным, грибным или овощным. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, но важно, чтобы бульон не был жирным. В процессе варки мяса и овощей в бульон переходят витамины, макро- и микроэлементы, что делает его полезным для организма, сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Овощные супы — это отличный способ получить клетчатку, которая способствует хорошему пищеварению и поддерживает нормальную микрофлору кишечника. Низкая калорийность таких супов делает их идеальными для тех, кто следит за фигурой. Овощи, такие как тыква, брокколи и томат, не только добавляют яркие цвета, но и обогащают суп витаминами и антиоксидантами, например ликопином и сульфорафаном.
Грибные супы обладают уникальным вкусом и ароматом, стимулируя секреторную функцию пищеварительной системы. Грибы богаты минералами, но они достаточно трудны для усвоения, поэтому стоит ограничить их потребление, особенно для детей и пожилых людей.
Рыбные супы — это отличный источник белка и полезных жирных кислот. Они содержат множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья щитовидной железы, костей и нервной системы. Важно выбирать свежую рыбу, чтобы получить максимальную пользу.
Мясные супы обеспечивают организм белком, но для их приготовления лучше использовать нежирные сорта мяса. Такие супы поддерживают здоровье сердца и сосудов, а добавление круп или бобовых увеличивает их сытность.