Волгоградцам рассказали о пользе супов

Основа любого супа — бульон, который может быть мясным, рыбным, грибным или овощным. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, но важно, чтобы бульон не был жирным. В процессе варки мяса и овощей в бульон переходят витамины, макро- и микроэлементы, что делает его полезным для организма, сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.