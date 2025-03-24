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Уфимцам предложили вакансию с заработком в 180 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 180 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 180 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

ООО «Энергосеть» разыскивает ведущего инженера-проектировщика водяного и пенного пожаротушения, предприятие предлагает претенденту от 150 до 180 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:

— машинист экскаватора — ООО ИЦ «ПТК- Системы» — от 120 тысяч рублей;

— ведущий супервайзер по ГРП — ООО «Башнефть-Добыча» — от 107 тысяч рублей;

— заведующий отделением в поликлинике — ГКБ Демского района Уфы — от 100 тысяч рублей;

— главный инженер — восстановительный поезд станции Дема в Уфе — от 91 тысяч рублей;

— инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике — ООО «Дионис» — от 80 тысяч рублей.

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