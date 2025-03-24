Чипсы со вкусом мяса и миндальное молоко: Священник объяснил постящимся, что не так с продуктами- «обманками»

В пост, особенно в Великий, православные христиане отказываются от мяса, молочных продуктов и рыбы, за исключением одного дня — праздника Благовещения. Современная кулинария предлагает множество заменителей, таких как растительное молоко и морепродукты, но важно задуматься, действительно ли это пост, если по вкусу не отказываешь себе ни в чём. Собеседник Life.ru напоминает, что изначально цель поста — экономия на скоромных продуктах и помощь нуждающимся, однако многие тратят больше на заменители, чем на обычную пищу. Какой тогда в этом смысл?