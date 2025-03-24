Четвёртая неделя Великого поста 2025: Меню на каждый день, запреты и праздники с 24 по 30 марта

Понедельник, 24 марта. Сухоядный день! Советуем закупить «веганский» сыр холодного производства, овощей, фруктов и ржаного хлеба. Из них можно делать бутерброды и салаты. Огурцы, помидоры, капуста, перцы, айсберг, шпинат, яблоки, бананы, груши, персики — ваши лучшие друзья, на них вы будете жить весь день. Лучше принимать сегодня пищу больше трёх раз. Вторник, 25 марта. Наконец-то можно приготовить себе что-то при участии огня! Только без масла. Можете попробовать комбинировать крупы, например, рис, булгур или гречку, с тушёными баклажанами, кабачками или фасолью. Овощное рагу или консервированный нут тоже подойдут в качестве деликатесов или основных блюд. Бобовые в принципе ваши друзья в пост, они обеспечивают организм белком, но не являются животными. Не забудьте запечь пирожки и печенья в виде крестов на завтра. Среда, 26 марта. Снова сухоядение. И снова нас «выручают» фанатичные вегетарианцы. На сухоядный день нам может помочь сейтан — его ещё называют «пшеничным мясом». К мясу он не имеет отношения: это просто пшеничный белок в высокой концентрации. Подойдёт традиционный способ производства сейтана: когда холодной водой из муки вымывается клейковина. Его можно добавлять в салаты, комбинировать с разными намазками, например, пастой из авокадо или арахиса. Но с авокадо осторожнее: непонятно, нарушает оно правило «без масла» или нет. Лучше спросить у батюшки. Четверг, 27 марта. Ура, нам снова доступна термообработка пищи! Вчерашний сейтан теперь можно потушить в соевом соусе вместе с кабачками и баклажанами, а на гарнир отварить полбу, перловку или заморское киноа. Также актуальны консервированные и тушёные бобовые, фрукты и овощи, да и на запекание чего-либо в духовке запрета нет, так что можно испечь яблочный пирог. Пятница, 28 марта. Последний сухоядный день недели, завтра станет полегче. По-прежнему выживаем на «веганских» изысках, чёрном хлебе, разнообразии фруктов и овощей, а также салатах. Можно добавить в рацион тофу: он съедобен и в сыром виде, особенно в составе бутерброда. Суббота, 29 марта. Повод устроить праздник себе и близким, тем более, что сегодня Родительская суббота. Варим кутью с сухофруктами и орехами, добавляем туда масло. Крем-суп с миндальным или овсяным молоком вместо сливок — тоже шикарная история. Его можно сварить из тыквы, добавить туда брокколи, а если в нём будут плавать мелкие кубики обжаренного тофу, это вообще шедеврально. Всевозможные овощные азиатские блюда, например, овощной удон или стеклянная лапша фунчоза — тоже замечательные варианты на сегодня. Стручковую фасоль, морковь, капусту, перцы и прочие овощи можно обжарить на масле — трапеза будет нереально вкусной. Воскресенье, 30 марта. Можем обжаривать всё и вся на масле и создавать постно- «веганские» кулинарные шедевры. Сейтан тоже наконец-то можно пожарить — так он вкуснее всего. Если предварительно нарезать свежие помидоры, огурцы и листья салата и завернуть всё это вместе с сейтаном в лаваш — получится отличный, а главное, постный обед. В качестве завтрака подойдёт любая каша, главное — побольше сухофруктов и орехов. На ужин подойдёт картофельная запеканка с грибами и капустные (морковные) котлеты.