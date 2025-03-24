«Купол Донбасса» сорвал 185 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

185 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой было сорвано системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю, сообщило УФСБ России по ДНР.
Отмечается, что на окраине Макеевки был перехвачен украинский разведывательный дрон около гражданских складов горюче-смазочных материалов. Взрывотехники при помощи специальных средств отключили органы управления беспилотника и уничтожили его составные части на специализированном полигоне.
Неделю назад УФСБ РФ по ДНР сообщало о срыве 198 атак БПЛА ВСУ над регионами ДНР.