«Купол Донбасса» сорвал 185 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

Отмечается, что на окраине Макеевки был перехвачен украинский разведывательный дрон около гражданских складов горюче-смазочных материалов. Взрывотехники при помощи специальных средств отключили органы управления беспилотника и уничтожили его составные части на специализированном полигоне.