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«Купол Донбасса» сорвал 185 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

На окраине Макеевки был перехвачен разведывательный дрон около гражданских складов горюче-смазочных материалов.

Источник: Аргументы и факты

185 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой было сорвано системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю, сообщило УФСБ России по ДНР.

Отмечается, что на окраине Макеевки был перехвачен украинский разведывательный дрон около гражданских складов горюче-смазочных материалов. Взрывотехники при помощи специальных средств отключили органы управления беспилотника и уничтожили его составные части на специализированном полигоне.

Неделю назад УФСБ РФ по ДНР сообщало о срыве 198 атак БПЛА ВСУ над регионами ДНР.