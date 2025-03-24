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Врачи выяснили, в чем отличие мужской и женской депрессии

Психиатр Исаев: у мужчин и женщин депрессия может проявляться по-разному.

Источник: Комсомольская правда

Депрессия у женщин проявляется иначе, чем у мужчин. Одной из причин этого может быть нестабильный гормональный фон, который у женщин меняется на разных этапах жизни. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев.

— Хотя само заболевание едино для обоих полов, его внешние проявления и способы, которыми человек справляется с недугом, могут существенно различаться. Важно своевременно распознавать симптомы и обращаться за квалифицированной психиатрической помощью, — объяснил медик.

Так, женщина в депрессии чаще ощущает тревожность, плаксивость, повышенную утомляемость, выраженную подавленность. Часто она может жаловать на боли, слабость, нарушения сна и проблемы с ЖКТ.

У мужчин же депрессия больше проявляется раздражительностью, агрессией, резкими перепадами настроения. Часто они ищут способы «убежать» от своих переживаний, уходя с головой в работу или употребление алкоголя и наркотиков.

Как отметил специалист, c научной точки зрения психиатрия не делит депрессию на «мужскую» и «женскую» — критерии диагностики универсальны. Однако страдают от этого заболевания в 1,5−2 раза чаще представительницы прекрасного пола.

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