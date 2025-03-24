Врачи выяснили, в чем отличие мужской и женской депрессии

Депрессия у женщин проявляется иначе, чем у мужчин. Одной из причин этого может быть нестабильный гормональный фон, который у женщин меняется на разных этапах жизни. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев.