«Покайтесь»: Певец Девятом обратился к уехавшим артистам

Ранее художественный руководитель Московского Художественного Театра им. Чехова Константин Хабенский высказался об уехавших из России после начала специальной военной операции артистах. По словам Хабенского, подобные решения об эмиграции артисты чаще всего принимали под влиянием эмоций. Он также выразил мнение, что если они решат вернуться, их взгляд на ситуацию изменится. В 2022 году три актера театра покинули Россию. Накануне режиссер и народный артист России Никита Михалков заявил, что деятели культуры, уехавшие из страны после начала спецоперации и желающие вернуться, должны продемонстрировать свою полезность для России.