«Покайтесь»: Певец Девятом обратился к уехавшим артистам

Владимир Девятов, народный артист России, в интервью ТАСС заявил, что артисты, покинувшие страну, поступили крайне неверно. Он считает, что если они захотят вернуться, то первым шагом должно стать искреннее раскаяние.
«Если они хотят вернуться, надо покаяться. Но я не вижу, чтобы они раскаивались в своем поступке. Я не понимаю этих людей. Как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как человеку, как артисту, а потом говорить, что это гадость. Это неправильно», — высказался артист.
Девятов также подчеркнул, что многие из уехавших артистов начинают публично критиковать Россию, что, по его мнению, является неправильным поведением.
«Я знаком с множеством артистов, которые уехали, и уверен, что они сделали большую ошибку. Это не связано с их взглядами, ведь можно иметь свои убеждения и оставаться здесь», — добавил он.
Кроме того, артист отметил, что за рубежом российским деятелям культуры крайне трудно добиться успеха, так как иностранный рынок не стремится их принимать.
«Там есть свой рынок, в который нашего артиста не пускают. Я могу привести несколько таких случаев, когда это проходило, когда наши артисты там были в какой-то степени интересны. Но это большая редкость, это большое исключение», — сказал Девятов.
Ранее художественный руководитель Московского Художественного Театра им. Чехова Константин Хабенский высказался об уехавших из России после начала специальной военной операции артистах. По словам Хабенского, подобные решения об эмиграции артисты чаще всего принимали под влиянием эмоций. Он также выразил мнение, что если они решат вернуться, их взгляд на ситуацию изменится. В 2022 году три актера театра покинули Россию. Накануне режиссер и народный артист России Никита Михалков заявил, что деятели культуры, уехавшие из страны после начала спецоперации и желающие вернуться, должны продемонстрировать свою полезность для России.
Свое мнение об уехавших артистах также выразил российский эстрадный певец Стас Михайлов. Он выразил уверенность, что покинувшие Россию артисты не просто вернутся назад, а приползут в страну на коленях.