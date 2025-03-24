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Психиатр рассказал, как отличить усталость от депрессии

Психиатр Исаев: Усталость не всегда указывает на депрессию.

Источник: Комсомольская правда

Многие люди часто путают усталость с депрессией, однако эти два состояния имеют важные различия. Об этом рассказал в интервью KP.RU врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев.

— Когда мы, психиатры, говорим о депрессии, важно понимать, что речь идет о медицинском диагнозе. Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость, а серьезное расстройство, влияющее на мышление, эмоции, мотивацию и повседневное функционирование человека, — предупредил медик.

По словам специалиста, депрессия связана с нарушением работы нейромедиаторов в мозге, таких как серотонин, дофамин, норадреналин и адреналина. Это объясняет, почему для лечения депрессии необходимы антидепрессанты, нормотимики и когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Кроме того, психиатр рассказал, что депрессия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Одной из причин может быть изменение гормонального фона.