Психиатр рассказал, как отличить усталость от депрессии

Многие люди часто путают усталость с депрессией, однако эти два состояния имеют важные различия. Об этом рассказал в интервью KP.RU врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев.
— Когда мы, психиатры, говорим о депрессии, важно понимать, что речь идет о медицинском диагнозе. Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость, а серьезное расстройство, влияющее на мышление, эмоции, мотивацию и повседневное функционирование человека, — предупредил медик.
По словам специалиста, депрессия связана с нарушением работы нейромедиаторов в мозге, таких как серотонин, дофамин, норадреналин и адреналина. Это объясняет, почему для лечения депрессии необходимы антидепрессанты, нормотимики и когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).
Кроме того, психиатр рассказал, что депрессия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Одной из причин может быть изменение гормонального фона.