Психиатр рассказал, как отличить усталость от депрессии

— Когда мы, психиатры, говорим о депрессии, важно понимать, что речь идет о медицинском диагнозе. Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость, а серьезное расстройство, влияющее на мышление, эмоции, мотивацию и повседневное функционирование человека, — предупредил медик.