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Минтруд России перечислил самых востребованных специалистов в 2029 году

Наибольшее снижение потребности в персонале прогнозируется в государственном управлении и торговле, рассказали в Министерстве труда РФ.

Источник: Аргументы и факты

Согласно прогнозу Министерства труда России о кадровой потребности на 2024−2029 годы, наиболее значительный рост в этот период ожидается в обрабатывающей промышленности, науке, сфере здравоохранения, общепите, гостиничном бизнесе, транспортировке и сфере информации и связи.

В исследовании, с которым ознакомился РБК, отмечается, что наибольшее снижение потребности в персонале прогнозируется в государственном управлении, торговле, энергетике, сфере недвижимости, сельском хозяйстве, в финансовом и страховом секторах, а также спорте и культуре.

Представители Минтруда ранее указывали на необходимость привлечения в экономику не менее 496 тысяч работников медицинской сферы к 2030 году.

На прошлой неделе жителям РФ рассказали, у кого в стране будут самые высокие зарплаты в 2025 году.