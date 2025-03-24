Минтруд России перечислил самых востребованных специалистов в 2029 году

В исследовании, с которым ознакомился РБК, отмечается, что наибольшее снижение потребности в персонале прогнозируется в государственном управлении, торговле, энергетике, сфере недвижимости, сельском хозяйстве, в финансовом и страховом секторах, а также спорте и культуре.