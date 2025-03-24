Минтруд России перечислил самых востребованных специалистов в 2029 году

Согласно прогнозу Министерства труда России о кадровой потребности на 2024−2029 годы, наиболее значительный рост в этот период ожидается в обрабатывающей промышленности, науке, сфере здравоохранения, общепите, гостиничном бизнесе, транспортировке и сфере информации и связи.
В исследовании, с которым ознакомился РБК, отмечается, что наибольшее снижение потребности в персонале прогнозируется в государственном управлении, торговле, энергетике, сфере недвижимости, сельском хозяйстве, в финансовом и страховом секторах, а также спорте и культуре.
Представители Минтруда ранее указывали на необходимость привлечения в экономику не менее 496 тысяч работников медицинской сферы к 2030 году.
На прошлой неделе жителям РФ рассказали, у кого в стране будут самые высокие зарплаты в 2025 году.