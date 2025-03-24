Как Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах — мнение

«Пока экологическая проблема у нас в Крыму не стоит, но она назревает. И если мы не будем применять программы, заниматься строительством мусоросортировочных и мусороперерабатывающих центров, то проблема может вырасти в очень острую. Нужно ее сейчас, в зародыше, успеть решить», — сказал ученый.