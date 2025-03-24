ГАИ за два дня задержала в Уфе более двух десятков нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали более двух десятков пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в нескольких из них пострадали три человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 725 нарушений правил дорожного движения.
— Задержан 21 водитель, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения, девять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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