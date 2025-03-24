Командир отделения Алексей Захаров из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Алексей Захаров из Баяндаевского района героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Анатолий Табинаев.
Мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции в декабре 2023 года, подписав контракт. Своим родным сказал: «А кто будет Родину защищать?».
— Алексей был человеком отзывчивым и трудолюбивым, имел много друзей, обладал лидерскими качествами. Он служил в воинской части 24314, 20-й мотострелковой дивизии, в 10-м танковом взводе. По званию старший сержант, он был назначен командиром отделения и командиром боевой машины, — рассказывает Анатолий Табинаев.
Ветеран боевых действий с позывным «Ёза» награжден медалью «За Отвагу» и «Участник СВО»". Алексей Захаров погиб в июне 2024 при выполнении боевого задания на территории Донецкой Народной Республики. Ему было 56 лет. Посмертно награжден Орденом Мужества. Героя проводят в последний путь 25 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Александр Таюрский из Усть-Кута погиб в зоне СВО в день рождения.