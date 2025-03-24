Командир отделения Алексей Захаров из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

— Алексей был человеком отзывчивым и трудолюбивым, имел много друзей, обладал лидерскими качествами. Он служил в воинской части 24314, 20-й мотострелковой дивизии, в 10-м танковом взводе. По званию старший сержант, он был назначен командиром отделения и командиром боевой машины, — рассказывает Анатолий Табинаев.