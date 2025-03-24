Жителей Самарской области предупреждают о риске пала сухой травы

С приходом весеннего тепла возникает вероятность пала сухой травы. Жителей Самарской области предупредили об опасности и попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«Пал травы угрожает жизни и имуществу. Большинство возгораний сухой травы происходит по вине людей из-за неосторожности с огнем, поджогов, брошенных окурков и искр от транспорта», — рассказали в пресс-службе.
В связи с этим нельзя разводить костер в лесу даже около водоемов, поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться в лесу пиротехническими изделиями и бросать на обочину из окна автомобиля окурок.
Напомним, 23 марта в Самарской области во время пожара в бане погиб человек. А в Самаре проверили воздух после сильного пожара в ангаре.