Жителей Самарской области предупреждают о риске пала сухой травы

В связи с этим нельзя разводить костер в лесу даже около водоемов, поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться в лесу пиротехническими изделиями и бросать на обочину из окна автомобиля окурок.