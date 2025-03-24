Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Самарской области предупреждают о риске пала сухой травы

В Самарской области жителям напомнили правила для недопущения пала сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

С приходом весеннего тепла возникает вероятность пала сухой травы. Жителей Самарской области предупредили об опасности и попросили быть осторожнее. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«Пал травы угрожает жизни и имуществу. Большинство возгораний сухой травы происходит по вине людей из-за неосторожности с огнем, поджогов, брошенных окурков и искр от транспорта», — рассказали в пресс-службе.

В связи с этим нельзя разводить костер в лесу даже около водоемов, поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться в лесу пиротехническими изделиями и бросать на обочину из окна автомобиля окурок.

Напомним, 23 марта в Самарской области во время пожара в бане погиб человек. А в Самаре проверили воздух после сильного пожара в ангаре.