Минтруд назвал семь сфер с самыми востребованными специалистами в 2029 году

Согласно данным РБК, в числе востребованных областей также значатся обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный и ресторанный бизнес, наука, информация и связь, а также здравоохранение.
В то же время спрос на специалистов в таких сферах, как торговля, государственное управление, энергетика, сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, а также финансовые услуги и страхование, будет снижаться.
Ранее эксперты поделились мнением о самых высоких зарплатах в России на 2025 год. Первые позиции в этом рейтинге занимают IT-специалисты.