В Хабаровске представили мировую премьеру мюзикла «Анна Каренина»

Режиссер и автор либретто Наталья Индейкина призналась, что поставить мюзикл по Толстому было ее мечтой. Чтобы уложиться в два часа, пришлось выделить для себя главные темы и сократить число персонажей.
— За основу взяли истории трех семей: Стивы, Карениных и Левиных. Это спектакль про варианты любви, про страсть. Какая должна быть семья? Что важнее: любовь или семья? Ведь это обязанность, это работа. Для чего живет человек, какой он оставит след? И в течение всего спектакля у зрителя есть возможность увидеть, задуматься о конечности своего прекрасного пути, — говорит режиссер.
Накануне премьеры исполнительница главной роли Юлия Лакомая по пути на репетицию сломала ногу. За три дня до спектакля ввели в эту роль Юлию Горенскую. Репетировать пришлось с утра до ночи. Справиться с задачей ей удалось — зрители не заметили замены.
Роль Алексея Каренина исполнил заслуженный артист РФ Денис Желтоухов.
— У нас настоящий мюзикл, мы почти не говорим на сцене. Вся информация будет доноситься до зрителя через пение. Мой персонаж — очень непростой человек, с непростой судьбой. Его нельзя характеризовать положительно или отрицательно, здесь вообще у всех своя судьба. Понять это можно, когда ты уже прожил какой-то этап жизни, и у самого есть какая-то база, перипетии жизненные, — отметил артист.
Музыку к спектаклю сочинил композитор, лауреат Международного композиторского конкурса хоровых композиций, премии «Звезда Театрала», лауреат Национальной премии «Музыкальное сердце театра» Владимир Баскин.
Пошивочный цех создал около 300 костюмов. Только Анна Каренина сменила пять нарядов за спектакль. Самый волнующий вопрос — как же изобразили на сцене гибель главной героини.
— Мы не пригнали сюда электричку. Естественно, есть графическое решение. Надеемся, оно будет убедительным для достижения выражения. Лучше увидеть все самим, — добавила режиссер.