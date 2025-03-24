В Хабаровске представили мировую премьеру мюзикла «Анна Каренина»

— У нас настоящий мюзикл, мы почти не говорим на сцене. Вся информация будет доноситься до зрителя через пение. Мой персонаж — очень непростой человек, с непростой судьбой. Его нельзя характеризовать положительно или отрицательно, здесь вообще у всех своя судьба. Понять это можно, когда ты уже прожил какой-то этап жизни, и у самого есть какая-то база, перипетии жизненные, — отметил артист.