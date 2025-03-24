В деле главы ГУР МО Украины Буданова* фигурируют атаки на 13 регионов РФ

Расследуемое в России уголовное дело начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова*, содержит информацию об атаках дронов Вооруженных сил Украины на 13 российских регионов. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в числе субъектов РФ, попавших под атаку беспилотников ВСУ, есть Москва, Подмосковье, Курская, Смоленская области и Севастополь.
Ранее сообщалось, что Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* причастны к организации налетов дронов на Курскую область и другим регионам России. В РФ им заочно предъявили обвинения и объявили в розыск.
Лефортовский районный суд Москвы 21 апреля 2023 года, заочно арестовал начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*, который обвиняется в организации теракта на Крымском мосту.
В суде добавили, что Буданов* обвиняется в совершении террористического акта, организации террористического сообщества, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.
*Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.