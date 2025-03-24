В деле главы ГУР МО Украины Буданова* фигурируют атаки на 13 регионов РФ

Ранее сообщалось, что Буданов*, командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* причастны к организации налетов дронов на Курскую область и другим регионам России. В РФ им заочно предъявили обвинения и объявили в розыск.